ЛСД в почтовом отправлении: сотрудники Ростовской таможни обнаружили запрещенные к ввозу препараты

/Происшествия/

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Ростовской таможни была получена информация о направлении на имя гражданина России посылки из Великобритании.

В целях реализации полученной информации, сотрудниками таможни проведены оперативно-розыскные мероприятия в одном из почтовых отделений г. Ростова-на-Дону. В результате мероприятий было обнаружено международное почтовое отправление. Отправление представляло собой почтовый мешок, в котором находился бумажный конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа.

На основании судебного решения, предмет был изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр.

Согласно заключению специалиста, на поверхности представленного на исследование фрагмента перфорированной бумаги выявлено наркотическое средство – смесь, содержащая лизергид (ЛСД, ЛСД-25).

Согласно пояснениям гражданина России, в течение 2018 года им по предварительной договоренности с другим лицом было осуществлено не менее трех заказов ЛСД на иностранных Интернет - сайтах.

Действующим законодательством установлена уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их прекурсоров или аналогов.

В отношении нарушителя отделением дознания Ростовской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в значительном размере.

В соответствии с действующим законодательством лизергид (ЛСД, ЛСД-25) включен в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Значительный размер наркотического средства лизергид (ЛСД, ЛСД-25) составляет свыше 0,0001 грамма.

Источник: Пресс-служба Ростовской таможни