Поиск пропавшего туриста продолжается

/Происшествия/

Вчера, 18 октября, с базы Южного спасательного отряда выехала группа спасателей для продолжения поиска туриста, пропавшего в районе г. Цахвоа. Сегодня рано утром специалисты МЧС пешим порядком выдвинулись с урочища Аишхо 4 к р. Безымянка, а затем – к подножью г. Цахвоа, где усилят уже работающую группу сотрудников Кубань-СПАС. Спасатели обследуют южные и северные склоны горного массива – одна группа будет искать туриста по «классическому маршруту», а другая – со стороны ледника, где знакомый видел пропавшего последний раз.

Как сообщалось ранее, 15 октября в экстренные службы поступила информация, что на склонах г. Цахвоа пропал турист – житель г. Армавир 1965 г.р. Специалисты краевой спасательной службы ведут поиск 5-ый день, дважды привлекалась авиация МЧС и сотрудники Конно-кинологического центра, но пропавший обнаружен не был.

На данный момент поиск продолжается. Всего привлечено 25 спасателей.

Источник: Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России