Выявлении личинок в винограде из Турции

/Происшествия/

В морском порту «Новороссийск» при проведении специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ досмотра партии винограда, общим весом более 21 т, поступившего из Турции была выявлена 1 живая личинка средиземноморской плодовой мухи, которая является карантинным объектом для Российской Федерации.

Данный энтообъект подтвержден заключением карантинной экспертизы ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации подкарантинный груз был запрещен к ввозу.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА