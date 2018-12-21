В Новороссийске проводится проверка по факту нахождения ребёнка на крыше

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Сотрудники полиции установили что 5-летний мальчик вылез в окно на крышу пристройки, пока его мать находилась в другой комнате.

В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску поступило сообщение от местных жителей о том, что на крыше пристройки многоэтажного дома, на уровне второго этажа ходит ребёнок.

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Было установлено, что 5-летний ребенок вылез в окно на крышу, в то время как мать находилась в другой комнате. Сотрудники МЧС сняли ребёнка и доставили в больницу для обследования.

В отношении матери ребенка составлен административный материал по статье 5.35 КОАП РФ.

Полицией Новороссийска по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю