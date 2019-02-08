ГАИ сообщает...

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ДТП на автодороге Обход Сочи съезд на улицу Пластунскую 8 февраля в 15 часов.

8.02.2019 года, приблизительно в 15 часов 00 минут, на автодороге Обход Сочи съезд на улицу Пластунскую, в Центральном районе города Сочи, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель ВАЗ 2104. По предварительным данным, водитель управляя автомобилем ВАЗ 2104 двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением автомобиля, допустил наезд на металлическое ограждение. В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль - это средство повышенной опасности.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи