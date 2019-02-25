В Сочи сбили несовершеннолетнего

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25 февраля 2019 года в 11 часов 50 минут в Лазаревском районе на улице Декабристов в районе дома 103 произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний пешеход.

По предварительным данным 38 летний водитель, управляя автомобилем Шкода, допустил наезд на 15-летнего пешехода, который пытался перебежать проезжую часть из-за стоящего автобуса в неустановленном для этого месте, вблизи с обозначенным пешеходным переходом.

В результате столкновения ребенок-пешеход был госпитализирован скорой помощью в детскую больницу.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи