На Кубани падеж крупного рогатого скота?

/Происшествия/

В связи с появляющимися в различных СМИ публикациями о ситуации на фермах ОАО «Степное» Кавказского района и ЗАО «Воздвиженское» Курганинского района Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея считает необходимым пояснить следующее.

Специалистами Управления совместно с прокуратурой Курганинского района и Кавказского района, Департаментом ветеринарии Краснодарского края проведена проверка ОАО «Степное», ЗАО «Воздвиженское» и убойного пункта ИП Багдасарян Арарик Романович в целях проверки достоверности фактов, изложенных в публикации «Могли заразиться не только коровы, но и люди», размещенной в сети «Интернет».

ОАО «Степное»

По результатам проверки ОАО «Степное» установлено, что на ферме по состоянию на 06.02.2019 года содержится поголовье крупного рогатого скота в количестве 1631 голова.

В соответствии с утвержденным планом проведения противоэпизоотических мероприятий все поголовье крупного рогатого скота, содержащегося на ферме, специалистами ГБУ «Ветуправление Кавказского района» подвергается двукратному исследованию на туберкулез. По результатам туберкулинизаций, проведенных 26-30.09.2018 и 23-26.01.2019 реагирующего на туберкулин поголовья не выявлено.

Согласно информации государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории» в период с 01.06.2018 отделом диагностики вирусных заболеваний и отдел молекулярной диагностики инфекционных заболеваний проведены лабораторные исследования материала, с отрицательным результатом, поступивших из ОАО «Степное» Кавказского района:

- патологический материал от павших телят для исключения возбудителя парагриппа-3, вирусной диареи, инфекционного ринотрахеита, короновирусной инфекции;

- патологический материал от абортированного плода для исключения возбудителей бруцеллеза и лептоспироза;

- гумированный остаток почвы для исключения возбудителя сибирской язвы;

- пробы сыворотки крови на выявление напряженности иммунитета к вирусу ящура.

Патологический материал от павших телят регулярно сдается в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» с постановкой диагноза и проведением чувствительности к антибиотикам. После получения результата проводится соответствующее лечение.

В ходе осмотра территории и животноводческих помещений фермы по содержанию крупного рогатого скота ОАО «Степное» фактов гибели крупного рогатого скота, наличия падежа и трупов животных не установлено.

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии. Однако данные нарушения не могли вызвать массовый падеж крупного рогатого скота.

Факты, указанные в публикации «Могли заразиться не только коровы, но и люди», размещенной в сети «Интернет» не подтвердились.

ЗАО «Воздвиженское»

На основании информации, предоставленной ГБУ «Ветуправление Курганинского района» с МТФ № 2 ЗАО «Воздвиженское» Курганинского района в ОАО «Степное» п. Степной Кавказского района после проведенных карантинных мероприятий, в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов (с мая по июль 2018 года) вывезены клинически здоровые животные в количестве 460 голов крупного рогатого скота.

Согласно предоставленных актов в ходе карантинирования были проведены следующие мероприятия: исследования животных на бруцеллез, лейкоз, туберкулез, результат отрицательный; вакцинация животных против – сибирской язвы, ящура, лептоспироза, эмкара, бешенства, нодулярного дерматита; дегельминтизация; обработка от эктопаразитов;

При анализе документов установлено, что падеж крупного рогатого скота на фермах ЗАО «Воздвиженское» в период с июня 2018 года по февраль 2019 года составил: июнь – 2 головы, июль – 23 головы, из них 18 голов на МТФ № 1 и 5 голов на МТФ № 3, август – 5 голов, сентябрь – 1 голова, октябрь – 5 голов, ноябрь – 7 голов, декабрь – 5 голов, с января по 23 февраля 2019 года — падежа нет.

В 2018 году в ЗАО «Воздвиженское» пало 57 голов телят, что составляет 1,5 % к обороту стада и 5,4 % к приплоду. Данный показатель не превышает среднестатистические зоотехнические нормы. Все животные пали не от инфекционных заболеваний, а по причинам внутренних незаразных болезней.

Специалисты ЗАО «Воздвиженское», ранее (в июне 2018 года) проводили экспресс метод исследования животных на рото- короновирусную инфекцию тест-полосками «BIO К 306 Тест-полоски для обнаружения Rotavirus, Coronavirus, E.Coli F5 (K99), Cryptosporidium и Clostridium Perfringens в фекалиях телят» результат положительный. После проведения вакцинации 21.07.2018 года вакциной против ротавирусной, коронавирусной инфекции и эширихиоза молодняка крупного рогатого скота инактивированная эмульгированная «Ротавек Корона», падёж сократился до минимального значения.

Факты, указанные в публикации «Могли заразиться не только коровы, но и люди», размещенной в сети «Интернет» не подтвердились.

ИП Багдасарян Арарик Романович

По результатам анализа поступления животных, проведенного в ФГИС «Меркурий» установлено, что в период с 01.07.2018 по 06.03.2019 года на предприятие по убою ИП Багдасарян А.Р. из ОАО «Степное» Кавказского района поступила 201 голова крупного рогатого скота в сопровождении 73-х электронных ветеринарных сопроводительных документов (далее - эВСД) и реализовано продуктов полученных от их убоя 47168 кг в сопровождении 76-ти эВСД, в том числе 44 головы крупного рогатого скота по 8-и эВСД поступило в период с 01.07.2018 по 30.09.2018 года. Фактов поступления животных без ветеринарных сопроводительных документов из ОАО «Степное» не установлено.

Имеется договор с ГБУ «Ветуправление Курганинского района» на обслуживание специалистом ГБУ на постоянной основе боенского предприятия ИП Багдасарян А.Р.

Согласно информации, размещенной в ФГИС «Меркурий» и пояснений предоставленных ветеринарным специалистом оказывающим ветеринарные услуги на предприятии, при поступлении вышеуказанных животных на убой и проведении предубойного осмотра установлено, что животные на момент отправки и поступления на убой клинически здоровы, при выборочной термометрии установлено, что температура тела животных в пределах нормы. Вся выработанная продукция подвергнута ветеринарно - санитарной экспертизе, случаев заболеваний или выбраковки внутренних органов не установлено, о чем имеются записи в соответствующих журналах.

Территория предприятия огорожена сплошным забором, имеются функционирующие дезинфекционные барьеры на въезде и выезде с территории.

На момент посещения предприятия наличия животных в базах не установлено. Убой не ведется. Мясосырье, в холодильных камерах предназначенных для хранения охлажденного мясосырья, отсутствует.

На момент посещения предприятия по убою ИП Багдасарян А.Р. нарушений требований ветеринарного законодательства в части сведений указанных в публикации «Могли заразиться не только коровы, но и люди», размещенной в сети «Интернет» не установлено. Информация, размещенная в СМИ, не подтвердилась.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея