Под Новороссийском владелец «Касатки» оштрафован за нарушение правил пограничного режима.

/Происшествия/

35-летний бригадир рыбопромысловой бригады вышел в Чёрное море на моторной лодке, которая не была поставлена на учёт в пограничных органах.

Маломерное плавсредство без регистрационного номера зафиксировал пограничный наряд, который нёс службу на побережье близ приморского посёлка Мысхако. Сотрудники краевого погрануправления установили, что на нём находится бригада промысловиков.

Немногим позднее выяснилась причина, по которой бригадир допустил выход на неучтённой лодке. Оказалось, что утром этого дня он позвонил в пограничное подразделение и сообщил о намерении выйти в море для осуществления прибрежного лова на плавсредстве, которое зарегистрировано в ГИМС и стоит на учёте у пограничников. Однако через несколько часов в лодке типа «Касатка» была обнаружена поломка и он принял решение выходить в море на другом плавсредстве.

За нарушение правил пограничного режима в территориальном море РФ бригадир рыбопромысловой бригады был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 2000 рублей.

Напоминаем, что согласно правилам пограничного режима, лица, управляющее промысловым и иным судном и другим средством, уведомляют пограничный орган или подразделение пограничного органа об осуществлении промысловой деятельности на участках (в районах) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых установлен пограничный режим, и в территориальном море Российской Федерации.

Они обязаны не позднее, чем за 2 часа, уведомить ближайшее пограничное подразделение о выходе в море или об отказе от выхода, а также незамедлительно сообщить о прибытии в пункт базирования. В ночное время суток согласованный выход маломерных судов или плавательных средств допускается только если оно снабжено автоматической идентификационной системой (АИС). В остальных случаях нахождение в море разрешается лишь в светлое время.

Кроме этого, судовладелец, а также все лица, находящиеся на борту, при выходе в акваторию дальше 500 метров от берега обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Подробную информацию о правилах пограничного режима во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, а также порядке постановки судов и плавсредств на учет можно получить по телефонам:

- отделение на мысе Анапский – 8-861-33-4-28-80;

- отделение в н.п. Южная Озеревка – 8-861-7-76-95-50;

- отделение в н.п. Мысхако – 8-861-7-71-83-90;

- отделение в н.п. Кабардинка – 8-861-7-30-09-42;

- отделение на мысе Толстый – 8-861-41-2-14-75;

- отделение в щели Джанхот – 8-861-41-6-41-04;

- отделение в н.п. Криница – 8-861-41-9-93-21;

- отделение в н.п. Архипо-Осиповка – 8-861-41-6-02-35;

- отделение в г. Туапсе – 8-861-67-2-75-35;

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю