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Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину

29 мая в 17.15 в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что в районе села Кепша в горно-лесной местности заблудился мужчина.

 

Спасатели Краснополянского ПСП созвонились с пострадавшим, уточнили его местоположение и сориентировали на местности. Прибыв в район поиска, сотрудники МЧС с помощью сотовой связи и сигнальных средств обнаружили мужчину 1990 года рождения и на служебном автомобиле вывезли его из леса в населенный пункт. Медпомощь ему не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину

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