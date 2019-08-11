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Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемую в краже

В дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району с заявлением о хищении мобильного телефона обратился местный житель.

Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии опьянения, уснул на улице, а, проснувшись, не обнаружил принадлежащее ему средство связи.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, а также изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению хищения причастна 37–летняя местная жительница. Женщину задержали по месту ее проживания. В ходе осмотра ее домовладения сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество.

В настоящее время в отношении задержанной следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/17879208/

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Категория: Новости / Происшествия

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