ДТП в Хостинском районе

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15 августа в 18 часов 40 минут на автомобильной дороге «Дублер Курортного проспекта» 13 км + 500 м, 53-летний иногородний водитель транспортного средства Рено Логан (каршеринг) при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ 2107 под управлением 37-летнего местного жителя.

При ДТП пострадал пассажир Рено Логан, 2018 года рождения, диагноз – ушиб мягких тканей головы. Скорой медицинской помощью была оказана разовая медицинская помощь. Ребенок в момент ДТП был в детском кресле, что позволило избежать серьезных травм.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, а также перекресткам.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи