ДТП в Хостинском районе Сочи

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20 июля в 11 часов 38 минуты на автомобильной дороге А-147 «Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия» 184 км + 200 м (Курортный проспект в районе сан. Металлург), неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с транспортным средством Шевроле Авео.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два несовершеннолетних пассажира 3-х и 4-х лет, водитель и пассажир Шевроле.

Избежать серьезных травм удалось благодаря использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, а также перекресткам.

По факту ДТП проводиться проверка, личный состав ГИБДД ориентирован на поиск скрывшегося автомобиля.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи