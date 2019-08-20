В Сочи следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб молодой человек

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Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в многоквартирном доме на улице Макаренко, в ходе тушения которого обнаружено тело 18-летнего местного жителя.

По предварительным данным, днем 20 августа 2019 года произошло возгорание в квартире, расположенной на втором этаже в пятиэтажном доме. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации пожара, в жилой комнате квартиры было обнаружено тело 18-летнего молодого человека.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом продолжается осмотр места происшествия. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/