В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло три человека

/Происшествия/

В правоохранительные органы краевого центра сегодня рано утром поступило сообщение о возгорании одного из двухэтажных домовладений по улице Пушкина в поселке Пашковском. После локализации пожара в помещении были обнаружены тела трех человек, двое из которых дети. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что в указанном домовладении проживали мужчина 1970 г.р., его сожительница и двое детей 2003 и 2006 г.р. По предварительным данным, сегодня рано утром соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате возгорания мужчина и двое детей погибли. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю