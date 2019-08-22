Автомобили с тайным грузом

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Сочинскими таможенниками предотвращен незаконный ввоз в Россию более 400 блоков табачной продукции из Абхазии.

Сразу два автомобиля с сигаретами в тайниках задержали таможенники совместно с пограничниками на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни.

В автомобиле «ГАЗ 31105» по результатам осмотра на МИДК (мобильном инспекционно-досмотровом комплексе) и при таможенном досмотре с привлечением сотрудников кинологического отдела таможни было обнаружено множество тайников с сигаретами. Табачная продукция находилась в багажнике в скрытой полости вместо топливного бака, в салоне под задним пассажирским сиденьем, в нише под акустической панелью. Всего в «Волге» было спрятано 124 блока сигарет (1240 пачек, 24800 штук).

В другом автомобиле «ВАЗ 21099», прибывшем из Абхазии, по результатам таможенного осмотра с использованием МИДК также были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны. В этом автомобиле таможенники нашли 298 блоков сигарет (2980 пачек, 59 600 штук), спрятанных в оборудованной нише под задним пассажирским сиденьем, под акустической панелью, в нише вместо запасного колеса.

Общее количество незаконной табачной продукции, ввозимой в двух автомобилях, составило 422 блока.

В ходе опроса водители – жители Северной Осетии – пояснили, что перевозили сигареты с целью продажи в России.

«С начала курортного сезона на российско-абхазской границе наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции физическими лицами, – комментирует ситуацию и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. – Усиленные меры контроля в этом направлении дают положительные результаты по выявлению и пресечению попыток нелегального ввоза сигарет на российский рынок».

Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Источник: Пресс-служба Сочинской таможни