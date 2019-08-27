В крови 17-летней спортсменки, которую полицейские вынудили заняться сексом на пляже в Краснодарском крае, нашли алкоголь

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Как сообщали "Кубанские новости", на пляж вместе с молодым человеком пришла 17-летняя спортсменка, приехавшая на соревнования в "Волейград". Девушка начала заниматься сексом со своим спутником, местным жителем, с которым она познакомилась накануне. За этим занятием их и застиг полицейский патруль.

Спутника девушки отпустили после проверки документов, а женщину двое полицейских вынудили заняться сексом. Третий полицейский, водитель, наблюдал за происходящим. После всего случившегося спортсменку привезли на патрульном автомобиле в корпус "Волейграда", где она рассказал о случившемся своему тренеру.

Как стало известно "Кубанским новостям" из источника в оперативных службах региона, девушка прошла медицинское освидетельствование, его результаты показали, что в крови волейболистки содержится 0,59 промилле алкоголя.

Журналисты узнали имена полицейских, ставших участниками этой скандальной пляжной истории. 26 августа стало известно, что все трое полицейских уволены из правоохранительных органов. От должности отстранен начальник анапской полиции.

СК заявил, что возбудил уголовное дело против двух сотрудников патрульно-постовой службы анапской полиции. Они подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.2 ст.133 УК РФ).

Источник: KP.ru