ДТП в Хостинском районе 04.09.2019

/Происшествия/

04.09.2019г. приблизительно в 15 часов 30 минут на автодороге «Дублер Курортного проспекта» 2 км + 800 м, местный житель, управляя микроавтобусом Фольксваген двигался со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за транспортным средством, потерял управление и допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем марки ГАЗ. В результате столкновения никто не пострадал.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи