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Умер Константин Власов

Умер экс-глава петербургского полицейского главка и генерал-майор Константин Власов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 

Как стало известно, на момент смерти Власову было 49 лет.

Причина смерти не указывается.

Отмечается, что мужчина начинал свою карьеру во внутренних органах в качестве простого патрульного. Впоследствии он стал начальником полиции Петербурга.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/10/19/n_13597160.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Происшествия

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Умер Константин Власов

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