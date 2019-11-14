Незаконная реализация посадочного материала выявлена в Северском районе

/Происшествия/

На территории Российской Федерации разрешается реализация семян и посадочного материала при наличии акта апробации, протокола испытаний или сертификата соответствия, выданного в системе добровольной сертификации.

Продавцы обязаны подтверждать качество семенного и посадочного материала предоставляя оригиналы документов, удостоверяющих сортовые и посевные (посадочные) качества, либо их копии, заверенные печатью и подписью должностного лица организации, выдавшей оригинал.

Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении внеплановых выездных контрольно-надзорных мероприятий в отношении граждан, занимающихся реализацией семенного и посадочного материала на территории Северского района, выявлены нарушения законодательства РФ в области семеноводства.

Установлено, что пять граждан реализовывали саженцы плодово – ягодных культур (яблоня, слива, черешня, персик) общим количеством 135 шт., без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные (посадочные) качества.

По результатам проверок на граждан, допустивших нарушения ст. 26 Федерального закона от 17.12.1997 г. №149-ФЗ «О семеноводстве» составлены протоколы об административном правонарушении по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора