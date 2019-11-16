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Полицейские Белоглинского района задержали подозреваемого в краже

В дежурную часть Отдела МВД России по Белоглинскому району поступило сообщение о хищении из пристройки домовладения мотоблока. Ущерб составил более  20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к противоправному деянию ранее судимого 31-летнего местного жителя. Мужчину задержали по месту ее проживания.

Похищенный мотоблок сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Белоглинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18896151/

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Категория: Новости / Происшествия

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