В Краснодаре сотрудниками подразделения собственной безопасности задержан полицейский

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Сотрудниками ГУСБ МВД России совместно с сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий за получение взятки задержан инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД Управления МВД России по г. Краснодару.

В настоящее время по собранным материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной ОРЧ (СБ) ГУ МВД России сотрудниками СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ в отношении полицейского.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю