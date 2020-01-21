Мужчину, провалившегося в колодец, спасли Ступинские спасатели

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Во вторник, 21 января, в Единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Колхозная городского округа Ступино по неизвестной причине провалился в колодец 41-летний мужчина.

Спасатели незамедлительно выехали на помощь.

На место происшествия прибыли работники поисково-спасательного отряда №16 Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и спасатели МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда №16 Дмитрий Широков рассказал, что, прибыв на место, спасатели обнаружили мужчину в тяжелом состоянии на дне колодца с водой на глубине шести метров.

«Нами было принято решение произвести эвакуацию пострадавшего из колодца с помощью переносного штатива с лебедкой. Экипированный в защитный костюм Л-1 спасатель поисково-спасательного отряда №16 Евгений Минкевич спустился к мужчине и закрепил на нем альпинистское снаряжение. При помощи лебедки мы подняли пострадавшего на поверхность, где ему была оказана первая помощь. Затем мы передали пострадавшего врачам скорой помощи, которые транспортировали его в Ступинскую Центральную районную клиническую больницу», - заключил Дмитрий Широков.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"