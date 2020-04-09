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Ликвидация лесных пожаров в Лазаревском и Туапсинском районах

7 апреля оперативному дежурному Южного РПСО МЧС России поступило сообщение, что в Лазаревском районе, западнее поселка Нижняя Беранда, горит лесная подстилка.

Дежурная смена Лазаревского подразделения выехала на место происшествия. Совместно с пожарными, спасателями АСС «Кубан-СПАС», «Службы спасения» и сотрудниками лесничества, применяя ранцевые огнетушители и лесопожарные воздуходувы, ликвидировали очаг возгорания, выполнили проливку пней и лежащих стволов деревьев.
В этот же день проводились работы по тушению горящей сухой травы в районе села Барановка совместно с пожарными ПЧ №2. Очаг пожара был локализован.
8 апреля группа спасателей Туапсинского филиала Южного РПСО МЧС России выехала в горно-лесную местность аула Псебе, в район горы Псиплюк.
На месте ЧС общими усилиями пожарных, лесничих, спасателей, с привлечением авиации МЧС России было проведено тушение кромки пожара,  выполнены  работы по устройству полос минерализации и окарауливание возможных очагов повторного возгорания. Очаг возгорания локализован.

Источник: http://www.urpsosochi.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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