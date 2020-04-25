Раменские спасатели помогли мужчине, нога которого попала в мотоблок

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В четверг, 23 апреля, работники пожарно-спасательной части №343 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилому мужчине, которому мотоблок наехал на ногу.

Случай произошел в деревне Никулино городского округа Раменское.

Временно исполняющий обязанности старшего смены пожарно-спасательной части Расул Зугумов рассказал, что пострадавший не смог самостоятельно освободиться.

«Помощь потребовалась мужчине, у которого нога и брюки были намотаны на фрезу. Попытки самостоятельно освободить ногу оказались безуспешными, так как даже малейшие движения вызывали сильную боль», - уточнил Расул Зугумов.

Спасатель добавил, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

«Совместно с прибывшими медиками мы освободили пострадавшего. С открытым переломом ноги врачи эвакуировали мужчину в больницу», - уточнил Расул Зугумов.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"