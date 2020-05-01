Жительница Рузы выразила благодарность пожарным

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Накануне Дня пожарной охраны, женщина, ставшая очевидицей пожара в городском округе Руза, выразила благодарность в социальных сетях пожарным ГКУ МО «Мособлпожспас».

В субботу, 25 апреля, в деревне Волково Рузского городского округа произошло возгорание бани. В тушении пожара приняли участие огнеборцы 312-й пожарной части Московской областной противопожарно-спасательной службы. Женщина, оказавшаяся свидетельницей пожара, опубликовала в городской группе социальной сети «В контакте» свою признательность пожарным ГКУ МО «Мособлпожспас».

“Я сегодня впервые за сознательную жизнь побывала на пожаре, не дай Бог никому. Огромным уважением я прониклась к этим прекрасным людям, скромным, нисколько не претендующим на внимание, не ожидающим почестей и признания, преданным своей профессии, бесстрашным перед грозным ликом огня. Пожарная часть 312 Руза, благодарю за ваш труд!”, - сказала женщина.

Начальник караула 312-й пожарной части, Сергей Брехов рассказал, что публикация в социальных сетях стала для огнеборцев приятной неожиданностью.

«Пожарные и спасатели не привыкли слышать слова благодарности за работу. Самое главное для нас - успеть вовремя, и самая ценная награда - спасенные жизни. Дежурный караул привык работать в команде, каждый знает свою работу и делает ее профессионально. Мы не ждем благодарности, ведь это наша работа. Тем не менее, приятно узнать, что нас вспоминают и хвалят за нашу работу», - заключил Сергей Брехов.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"