Талдомские спасатели вывели 71-летнюю женщину из леса

/Происшествия/

В понедельник, 9 июня, спасатели поисково-спасательного отряда № 31 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели пожилую женщину из леса около села Бельское Талдомского городского округа.

Спасатель поисково-спасательного отряда Станислав Баулин рассказал, что пенсионерку СНТ «Монолит» заблудилась во время прогулки в лесу.

«Гуляя по лесу, 71-летняя женщина уходила все глубже в лесную чащу. Пенсионерка поняла, что заблудилась. Блуждая несколько часов, пожилая женщина осознала, что самостоятельно выйти из леса не может. К счастью, у неё с собой был телефон, поэтому она смогла вызвать спасателей», - сообщил Станислав Баулин.

Спасатель отметил, что пенсионерку удалось быстро вывести из леса благодаря постоянной телефонной связи.

«Спустя три часа поисков, благодаря полностью заряженному телефону, который обеспечил связь с пострадавшей, спасатели нашли женщину. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась, поэтому работники «Мособлпожспас» доставили её домой», - заключил Станислав Баулин.

Женщина поблагодарила спасателей за оперативную работу.

Источник: https://www.mosoblspas.ru/