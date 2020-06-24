Спасатели «Мособлпожспас» сняли с забора ребенка, получившего травму

/Происшествия/

В понедельник, 22 июня, на центральный пункт пожарной связи 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило сообщение от диспетчера Единой службы спасения «112». В деревне Есипово городского округа Серебряные Пруды восьмилетний ребенок, перелезая через ограждение, проколол руку металлическим штырем и повис на заборе.

По указанному адресу незамедлительно выехала дежурная смена спасателей в составе спасателя (старшего смены) Сергея Пронина, спасателя Вадима Кондрашина, спасателя (водителя) Юрия Демьянова.

Сергей Пронин уточнил, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

«С помощью ручного гидравлического инструмента мы освободили руку ребенка и сняли его с ограждения. Мальчика передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в Серебряно-Прудскую центральную районную больницу », - сообщил спасатель (старший смены) 207-й пожарно-спасательной части.

Источник: https://www.mosoblspas.ru/