Спасатели вывели из леса женщину с трехлетним сыном

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В пятницу, 10 июля, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса женщину с трехлетним сыном, потерявшихся в лесополосе недалеко от СНТ «Метрополитен» городского округа Орехово-Зуево.

Начальник 248-й пожарной части Сергей Швецов рассказал, что женщина с сыном пошли в лес за ягодами, но заблудились.

«Мать с ребенком пошли за черникой в лесополосу, расположенную неподалеку их дачи. Свернув с тропинки, женщина поняла, что заблудилась. Телефона у потерявшихся с собой не было. В течение нескольких часов они самостоятельно пытались найти выход, пока не наступил вечер. Заблудившиеся решили остаться на одном месте и ждать помощи», - рассказал Сергей Швецов.

Начальник части уточнил, что в Единую службу спасения позвонила мать потерявшейся женщины.

«Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ОВД Орехово-Зуево и добровольцами «Лиза Алерт» организовали поисковую операцию, но быстро найти потерявшихся людей не удалось. Спустя 10 часов поисков спасатели обнаружили женщину с сыном. Они провели ночь под деревом, им срочно требовалась медицинская помощь. Спасатели передали пострадавших работникам скорой помощи», - заключил Сергей Швецов.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"