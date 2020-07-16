ПРОПАЛ РЕБЁНОК!

/Происшествия/

Ялтинская администрация, отдел полиции №3 «Массандровский» УМВД РФ по г. Ялте просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, сообщить в полицию.

Сегодня, 14 июля, в 13:08 поступило сообщение от жительницы Ялты, гр. К., о том, что утром (в 8.30) по месту жительства её внук Илья Кравченко, 08.08.2012 г.р.(7 лет), ушёл гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: рост около 130 см, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, одет в тёмные шорты и футболку.

Контактные телефоны: (8-3654) 22-28-22, 22-28-57.