Спасатели вывели пенсионерку из леса

/Происшествия/

В среду, 22 июля, спасатели поисково-спасательного отряда № 31 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели пенсионерку из леса, расположенного недалеко от СНТ «Агрика» городского округа Талдом.

Спасатель поисково-спасательного отряда Станислав Баулин сообщил, что 88-летняя женщина пошла в лес за грибами, а обратную дорогу найти не смогла.

«Пенсионерка самостоятельно обратилась в Единую службу спасения «112». Дежурная смена выехала к месту поисков, поддерживая связь с пенсионеркой по мобильному телефону. Спасатели попросили женщину оставаться на месте и ждать помощи», - рассказал Станислав Баулин.

Спасатель отметил, что поисковые работы продлились не более 30 минут.

«На месте поисков спасатели включили сигнал сирены на спасательном автомобиле и отправились на поиски. Благодаря постоянной мобильной связи, в течение получаса спасатели нашли пенсионерку и вместе вернулись к спецмашине. В медицинской помощи женщина не нуждалась. Спасатели выслушали слова благодарности и довезли пенсионерку до дома», - заключил Станислав Баулин.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"