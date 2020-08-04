В селе Мысхако жителей в собственном доме напугала дикая змея

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В селе Мысхако под Новороссийском людей напугала змея, которая залезла к ним прямо в дом, сообщает МБУ ПАСС «Служба спасения».

Начальник службы Алексей Одеров рассказал, что спасатели выехали на место происшествия, на улицу 8-ую Гвардейскую, и поймали змею руками. Дикое животное выпустили подальше в лес, чтобы оно не причинило вред жизни и здоровью людей. Алексей Одеров в шутку отметил, что даже змеи «хотят жить с удобствами».

Напомним, это не первый случай, когда в Краснодарском крае дикое животное выходит к людям. Накануне в Сочи бурый медведь вышел на дорогу, чем напугал проезжающих мимо автомобилистов, а затем подошел к посту ГАИ.

Сотрудники «Сочинского национального парка» взяли ситуацию под свой контроль и рассказали о дальнейшей судьбе медведя, которая, как оказалось, не устроила общественность и вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Источник: https://kuban.mk.ru/