Спасатели транспортировали женщину, упавшую со склона карьера

/Происшествия/

В понедельник, 10 июля, спасатели пожарно-спасательной части №232 ГКУ МО «Мособлпожспас» транспортировали женщину, упавшую со склона песчаного карьера «Волкуша» Лыткаринского городского округа.

Спасатель Михаил Русин сообщил, что, прогуливаясь с дочкой ранним утром по карьеру, 51-летняя женщина подвернула ногу и с крутого склона упала вниз.

«Подъехать к месту, где находилась пострадавшая, мы не могли из-за песка и крутых склонов, поэтому вместе с врачом скорой помощи выдвинулись пешком. Обнаружив и осмотрев женщину, врач определил перелом шейки бедра. Когда пострадавшей наложили шину и сделали обезболивающий укол, мы транспортировали ее на носилках. Идти полтора километра по песку было сложно, но мы быстро доставили женщину к автомобилю скорой медицинской помощи, которая увезла ее в больницу», - рассказал Михаил Русин.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"