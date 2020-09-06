В Краснодаре устраняют подтопления с помощью водооткачивающей техники

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Спецтехнику задействовали для ликвидации последствий ливня в Краснодаре.

Две водооткачивающие машины работали накануне, 5 сентября, на улице Бульвар Строителей, еще две машины — на улице Российской на участке от улицы Ягодина до улицы Пригородной. Сегодня, 6 сентября, в столице Кубани также прогнозируют сильные дожди. Техника для откачки воды подготовлена, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. За состоянием дорог в городе круглосуточно следят дежурные Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с диспетчерами ЕДДС. В ночь с 5 на 6 сентября подтоплений не обнаружено. По прогнозам синоптиков, течение всего дня 6 сентября в Краснодаре будут идти дожди и ливни, возможна гроза с усилением ветра.

Источник: Московский Комсомолец