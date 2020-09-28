Спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП

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В пятницу, 25 сентября, работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали водителя, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе А-107 в районе деревни Хлюпино Одинцовского городского округа.

Старший смены Андрей Михайлов сообщил, что в результате столкновения трех легковых автомобилей, водитель одного из них оказался зажатым в кабине.

«Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, дежурная смена с помощью специального инструмента деблокировала пострадавшего и передала бригаде скорой медицинской помощи. Водители других автомобилей получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались», – рассказал спасатель.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"