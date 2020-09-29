Последствия неисполнения предписания гражданами

/Происшествия/

В ходе проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора (далее – Управление) было установлено, что гражданином С. в установленный срок не выполнены требования ранее выданного предписания.

Им не произведен комплекс агротехнических и фитосанитарных мероприятий, направленных на удаление сорной и древесно-кустарниковой растительности и вовлечение земельного участка в сельскохозяйственный оборот, ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Материалы указанной проверки переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 127 Белореченского района Краснодарского края.

По результатам рассмотрения дела по существу, постановлением мирового судьи, гражданин С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Управление напоминает, что предписание государственного органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) в установленной сфере деятельности, является обязательным для исполнения лицами, которым такое предписание выдано.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/