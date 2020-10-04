Полицейские Каневского района проводят проверку по факту ДТП с погибшими

/Происшествия/

3 октября около 15:30 в дежурную часть Отдела МВД России по Каневскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, произошедшее на автодороге Краснодар – Ейск 118 километр.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ совершил при движении экстренное торможение, в результате чего его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Ниссан.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 56-летний водитель легковушки и два его пассажира, 1989 и 1965 г.р.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю