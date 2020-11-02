Отоларинголог Алексей Авакян, по вине которого предположительно погиб ребенок, продолжает работать в анапской больнице

/Происшествия/

Трагедия произошла в декабре 2019. Родители привели 13-летнего Антона Шерстнева к ЛОРу из-за насморка.

Врач диагностировал гайморит и сделал пункции, чтобы промыть пазухи. После второго прокола мальчик перестал дышать и посинел. ЛОР пытался оказать первую помощь, но под рукой не оказалось необходимых препаратов. Искусственное дыхание тоже не помогло. Тогда Антона отправили в реанимацию, где он скончался.

После случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В эфире программы «Вести» Алексей Авакян, которого успели прозвать «Доктор-смерть», заявил, что это был несчастный случай: — Произошло то, что произошло. Это, к сожалению, такая реакция анафилактического шока, — сказал он.

После этого Бастрыкин поручил региональному СК детально проверить озвученные обстоятельства и доложить о проведенных следственных действиях.

Источник: "Живая Кубань"