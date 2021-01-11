За праздничные дни спасатели 41 раз выезжали для оказания помощи жителям и гостям Сочи

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15 раз сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России выезжали на тушение лесных пожаров в различных частях города.

Спасатели совместно с пожарными расчетами ликвидировали возгорание лесной подстилки и кустарников в районе горы Пикет, горно-лесной местности села Барановка, поселка Кудепта, улицы Туренко Хостинского района; поселков Молдовка и Головинка Адлерского района; поселков Тихоновка, Сергей Поле, Солохаул, Варваровка Лазаревского района, а также лесного массива микрорайона Мамайка. Работы по тушению возгораний сухой растительности велись с применением шанцевых инструментов, ранцевых огнетушителей и воздуходувок. Всего от ЮРПСО МЧС России было задействовано 122 спасателя, 26 единиц техники.

Помимо ликвидации природных пожаров, спасатели 18 раз выезжали на различные бытовые происшествия. Вызовы поступали по территории всего Большого Сочи: был задействован 71 сотрудник ЮРПСО МЧС России, 19 автомобилей.

Четыре раза спасатели помогали заблудившимся в лесу людям, как жителям Сочи, так и туристам, приехавшим на отдых из других городов. С западного склона горы Ахун сотрудники МЧС транспортировали на носилках 36-летнего москвича, получившего травмы ноги и ключицы. В Адлерском районе спасатели искали двух жительниц из Уфы, заблудившихся в Сухом каньоне реки Псахо. Сотрудники Хостиснкого подразделения ЮРПСО помогали 33-летней москвичке, травмировавшей руку во время прогулки по Тисо-самшитовой роще. Также спасатели вели поиск двух подростков в горно-лесной местности в районе горы Пикет. К счастью, юные сочинцы смогли выйти из леса самостоятельно.

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России дважды вели поиск людей в акватории Черного моря. Один из вызовов был вчера в 07.50 утра. В районе береговой полосы пляжа «Чайка» спасатели обнаружили и извлекли из воды тело молодого мужчины, после чего передали его сотрудникам следственных органов.

Кроме того, спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий в Хостинском и Лазаревском районах города. Так, 10 января на федеральной трассе «Джубга-Сочи» на спуске в поселок Дагомыс произошло ДТП, в результате которого в автомобиле «Лада 2110» была зажата 16-летняя девушка. Совместно с сотрудниками городской Службы спасения спасатели ЮРПСО деблокировали подростка из транспортного средства и передали врачам «Скорой помощи».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России