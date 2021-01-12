Полицейские Новороссийска подвели итоги операции «Быт»

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Правоохранителями выявлено 2 преступления, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов.

Стражами порядка по месту жительства проверены более 700 человек, из которых 194 находятся под административным надзором и формально подпадают под него за совершение бытовых преступлений.

Проведена профилактическая работа с лицами, состоящими на учете как «семейные дебоширы». Полицейские проверили свыше 100 законных представителей, состоящих на профилактических учётах в связи с ненадлежащем исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также другие категории подучетных лиц.

За время проведения операции «Быт» стражами правопорядка было выявлено 2 преступления, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов. Житель Южного района угрожал убийством заявительнице.

На профилактический учёт поставлено 15 лиц, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан.

Привлечено к административной ответственности 174 человека, в том числе по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) – 30, по статьям 20.20 – 20.21 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 12 и за другие правонарушения 132 человека.

Полицейские напоминают, что обо всех фактах нарушения общественного порядка необходимо сообщать в органы внутренних дел.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску