Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в порту Новороссийск запрещена к ввозу партия креветок из Индии

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Госинспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении пограничного ветеринарного контроля в морском порту «Новороссийск» 27 декабря приостановлено движение 18 тонн подконтрольного госветнадзору товара – креветки ваннамей в панцире, поступившего из Индии и следующего в адрес хозяйствующего субъекта в г.Москва.

При проведении контроля установлено несоответствие дат выработки товара: в сертификате заявлены даты 1.10.2020 и 3.10.2020, а фактически в контейнере находится груз с датами выработки 1.10.2020 и 5.10.2020. Следовательно, на креветки с датами, указанными на грузе не предоставлен ветеринарный сертификат страны-экспортера.

На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате товара отправителю.