/Происшествия/

Юг России задержанный

Центр «Юг» с опорой на последние данные «ОВД-Инфо» оценивает ситуацию с задержаниями в регионах ЮФО и СКФО по итогам субботних протестов.

Всего в списке городов с задержаниями 125. Из них Юг представляют 19.

место в РФ / город / число задержанных

7. Сочи (68)

10. Ставрополь (45)

21. Краснодар (28)

26. Севастополь (24)

28. Волгоград (21)

39. Махачкала (14)

43. Анапа (12)

48. Ростов-на-Дону (10)

59. Пятигорск (7)

67. Армавир (5)

82. Ессентуки (2)

83. Новороссийск (2)

84. Геленджик (2)

88. Нальчик (2)

95. Избербаш, Дагестан (1)

96. Прохладный, Кабардино-Балкария (1)

97. Майкоп (1)

104. Ардон, Северная Осетия (1)

118. Ялта (1)

Источник: @Наивный лис

Просмотров: 389 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Состоялось заседание Общественного экспертного совета

Назначен новый начальник Южной оперативной таможни

Услуги таможенного брокера

Рецепты завтраков для тех, кто на диете

Правительство Украины рассмотрит возможность введения санкций в отношении 13 российских авиакомпаний