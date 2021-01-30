В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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В результате противоправной деятельности 56-летнего местного жителя девятерым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемый учредил микрофинансовую организацию для привлечения денежных средств граждан под предлогом получения ими прибыли в размере до 20 % годовых. В период с августа по ноябрь 2018 года злоумышленник заключил с девятью потерпевшими договоры займа на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Полученными от вкладчиков денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению, так и не выполнив взятые на себя обязательства.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время СУ УМВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску