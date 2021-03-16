3 млн штрафа заплатит загородный ресторан “Кордон” бывшего главы Геленджика Озерова

/Происшествия/

Это сумма минимального размера наказания за продажу алкоголя без лицензии.

На уничтожение отправится более сотни бутылок элитных вин и шампанского, произведенных во Франции.

Такое решение принял 15 арбитражный апелляционный суд, отменив решение арбитража Краснодарского края, отказавшего о привлечении к административной ответственности. Загородный клуб расположен в пригороде Геленджика на живописном берегу озера (Куприянова щель).

Сергей Озеров был главой Геленджика с 1998 по 2007 годы, затем депутатом ГД 5-го созыва от Единой России. Вместе с сыном Павлом активно занимается бизнесом, управляя обширной недвижимостью.

Источник: @Смутное время