/Происшествия/

Мониторинг ФГИС «Меркурий» систематически выявляет нарушения у производителя молочной продукции из Краснодарского края

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора, в соответствии с «Положением о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения» с начала 2021 года при проведении анализа документов в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», выявлены факты систематических нарушений, допущенные уполномоченными лицами на производственной площадке ОАО Маслосырзавод «Славянский».

В таких действиях усматриваются признаки незаконного ввода в обращение продукции, происхождение и безопасность которой в ветеринарно-санитарном отношении подтвердить невозможно, что может повлечь угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Одновременно с этим, при исследовании проб продукции ОАО Маслосырзавод «Славянский» систематически выявляется фальсификация молочной продукции растительными жирами и животными жирами не молочного происхождения. Так, в 2021 году было выявлено 7 несоответствий по данному показателю, в том числе 4 пробы были отобраны в учреждениях социальной сферы Краснодарского края и других регионов РФ.

Количество вырабатываемой продукции ОАО Маслосырзавод «Славянский», значительно превышает количество поступающего на предприятие молока для переработки, что свидетельствует о замене молочного жира жирами иного происхождения. Данные факты подтверждаются сведениями из ФГИС «Меркурий» и результатами лабораторных исследований продукции.

Управлением принимаются меры по приостановке регистрации уполномоченных лиц ОАО Маслосырзавод «Славянский». С начала 2021 года, за оформление ВСД с нарушением требований «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме» приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий» 12-ти уполномоченных лиц ОАО Маслосырзавод «Славянский» на срок от 7 дней до 6 месяцев.

ОАО Маслосырзавод «Славянский» и его должностные лица, в 2021 году Управлением привлечены к административной ответственности с уплатой штрафов на сумму более 2 миллионов рублей.

Кроме того, в 2020 году ОАО Маслосырзавод «Славянский» и его должностные лица, за аналогичные нарушения привлечены к административной ответственности с уплатой штрафов на сумму более 4 миллионов рублей.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Инспектор таможенного поста задержан с поличным при получении взятки

Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Марка» в контур АО «Почта России»

«Краснодар» договаривается по переходу Заболотного

Мониторинг ФГИС «Меркурий» систематически выявляет нарушения у производителя молочной продукции из Краснодарского края

Почему слишком долгий сон повод насторожиться?