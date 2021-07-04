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Бесполезно: Это зона ответственности муниципального Водоканала Новороссийска

Ну, Водоканал находится на самоконтроле в городе, судя по ситуации с восстановлением благоустройства по адресу Московская,5.

Напомним, что в марте аварийка Водоканала устраняла несколько дней утечку, разрушив лестницу, пандус, бордюры и озеленение.

 

После обращения к главе вопрос попал на контроль и установили сроки исполнения до 30 мая.

Специалисты Водоканала за это время слепили кое-как пандус и лестницу, а до озеленения дело не дошло. Видеоподтверждение размещены во всех соцсетях…

В конце июня пришлось вновь обратить внимание главы через им любимый Инстаграм, что мол Ваше распоряжение не выполнено.

Через день получили ответ от Дяченко (или кто-то от его имени), что спецы Водоканала выйдут ещё раз и проверят сами себя, если правда нет благоустройства, то повторят свои работы.

То есть надеятся, что Водоканал сделает нельзя, даже если им поручил сам мэр. Они в администрации на самоконтроле, видимо.

Вот и течёт дерьмо на пляж Алексино в Черное море уже 15 дней…

https://t.me/novosti_novoross/6199

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Категория: Новости / Происшествия

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