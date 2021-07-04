Бесполезно: Это зона ответственности муниципального Водоканала Новороссийска

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Ну, Водоканал находится на самоконтроле в городе, судя по ситуации с восстановлением благоустройства по адресу Московская,5.

Напомним, что в марте аварийка Водоканала устраняла несколько дней утечку, разрушив лестницу, пандус, бордюры и озеленение.