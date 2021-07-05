Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» помогли потерявшейся девочке вернуться к родителям

/Происшествия/

28 июня в дежурную часть ОМВД России по федеральной территории «Сириус» поступил звонок от мужчины, который сообщил, что около фонтана в Олимпийском парке к нему подошла заплаканная девочка и сказала, что потерялась.

Дежурным незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции к месту, которое

сообщил звонивший. Прибывшие сотрудники полиции успокоили 11-летнюю девочку и уточнили где они с родителями остановились для проживания на время отдыха.

После чего ее отвезли и передали обеспокоенным родителям, которые пояснили, что ребенок забыл сотовый телефон дома, во время прогулки на самокатах потеряли ее из вида, пытались найти своими силами и еще не успели обратиться в полицию. Родители девочки выразили благодарность за оперативные и слаженные действия сотрудников.

ОМВД России по федеральной территории «Сириус»