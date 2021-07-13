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Взрыв произошел в отель, работающем по системе «все включено»

Отель «Азария» - это современный комфортабельный отель, расположенный в уютном и экологичном районе города Геленджик, ценят любители расслабленного пляжного отдыха.

Отель находится всего в 400 м от центрального городского пляжа вблизи основной инфраструктуры курорта – парка с аттракционами, киноконцертного зала, аквапарка, кафе, баров, магазинов. 

Отель «Азария» предлагает гостям стильные и уютные номера для комфортного отдыха всей семьей. Полулюксы и люксы - на выбор клиентов.

В номерах есть все необходимое для полноценного отдыха: кондиционер, телевизор, косметические принадлежности в собственной ванной комнате.

Отель «Азария» предоставляет трёх разовое питание. Взрыв, видимо, произошел во время завтрака около 8 утра.

В расположении гостей отеля открытый бассейн с подогревом и детской  зоной. Для принятия солнечных ванн по периметру расставлены комфортные шезлонги. Для гостей с детьми предусмотрена услуга аренды детских прогулочных колясок и кроваток.

Предстоит большая работа по восстановлению всей инфраструктуры "Азарии".

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Категория: Новости / Происшествия

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