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Спасатели провели тренировку по снятию пострадавших с канатно-кресельной дороги

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оттачивали навыки работы по снятию условно пострадавших с канатно-кресельной и гондольной (кабинной) канатных дорог в случае их аварийной остановки. Тренировки проходили на горнолыжном склоне «Лаура» курорта Газпром. 

Спасатели работали в парах: один страховал внизу, другой при помощи альпинистского снаряжения по веревке спускал условно пострадавших на землю.

Подобные тренировки спасатели ЮРПСО МЧС России проводят ежегодно. На этот раз в учениях было задействовано 6 человек. Туристов с каждым годом становится все  больше: одни первый раз встают на лыжи и доску, другие оттачивают мастерство на бешеной скорости, поэтому без травм и ушибов не обходится. Конечно же, в первую очередь помощь им оказывают спасатели горнолыжных комплексов, но в случае серьезных происшествий, привлекаются силы спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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