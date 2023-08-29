В Темрюкском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП

/Происшествия/

Утром 26 августа в Темрюкском районе на автодороге «Темрюк-Фонталовская» 11 км. + 950 м. водитель автомобиля «Лада Приора» 1997 года рождения при обгоне впереди идущего транспортного средства выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречным автомобилем марки «Лада Ларгус».

В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля марки «Лада Приора» погиб на месте. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы 62-летняя пассажирка машины «Лада Ларгус», а также водитель «Лада Приора» и его пассажиры 23-летний мужчина и несовершеннолетние 16 и 17 лет.

Дополнительно установлено, что за рулём автомобиля находился сотрудник Отдела МВД России по Темрюкскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение.

Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. По результатам которой, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю