В Китай из порта Новороссийска возвращена партия рыбьего жира

/Происшествия/

В морском пункте пропуска «Новороссийск» при проведении ветеринарного контроля инспекторы Южного межрегионального Россельхознадзора приостановили движение импортного «рафинированный рыбий жир 50/25 ЕЕ», в количестве 11 бочек весом 2090 кг. Груз следовал из Китая в адрес получателя из г.Москва.

При документарном контроле выявлено, что не указана пломба в графе 2.6 Ветеринарного сертификата на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки (Форма № 38), утвержденного Решением Комиссии Таможенного

союза от 07.04.2011 года № 607.

При физическом контроле выявлено, что ни одна из фактически навешенных пломб на контейнер не соответствует пломбе, заявленной в товаросопроводительном документе. Акт замены пломбы не предоставлен.

Провести идентификацию номеров пломб, выявленных на транспортных средствах, номерам пломб, указанным в ветеринарном сертификате, не представляется возможным.

На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии 04 августа принято решение о возврате груза.